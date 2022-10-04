Лукашенко відчуває недобре: визнав, що готується до повалення

Диктатор боїться, що скоро до нього доберуться

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 4 жовтня, провів нараду з представниками міноборони країни. Під час цього заходу диктатор розповів: буцімто має інформацію, що опозиціонери готуються «розібратися» з ним.

Мовляв, втікачі, які у 2020 році покинули Білорусь (після жорстоких репресій лукашенківського режиму – ред.) готуються дестабілізувати ситуацію в країні. Лукашенко заявив, що за його інформацією, протестувальники розглядають тільки силовий варіант усунення його від влади. Можливо, так він натякає, що добровільно від влади не піде.

«Ціль у них одна – зруйнувати країну і розібратися із керівництвом країни. Вони виношують плани створити власні збройні формування», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно президенти-диктатори Білорусі та РФ Олександр Лукашенко та Володимир Путін зустрічалися у Сочі. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко вирішив заспокоїти Путіна на фоні того, що оголошена Кремлем 21 вересня мобілізація призвела до масових втеч росіян призовного віку з країни. За даними російських ЗМІ, за останні чотири дні з країни-терористки вже виїхало понад пів мільйона чоловіків. Мовляв, росіяни, які виїхали, повернуться. Мовляв, ті, хто не хоче йти воювати за Путіна, все-одно «не наші люди».

«Ну нехай біжать. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, я особливо не переживав. І ці приїдуть», – поділився він своїм досвідом, розповівши, що буцімто багато хто з Білорусії, хто втік з країни у 2020 році, просяться назад.