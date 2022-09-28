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Лукашенко з’їздив до Абхазії та потрапив у скандал

Надія Клочко
glavcom.ua
Лукашенко з’їздив до Абхазії та потрапив у скандал
МЗС Грузії виступило з заявою після візиту Лукашенка до окупованої РФ Абхазії
фото з відкритих джерел

Білорусь офіційно не визнала незалежність окупованої Росією Абхазії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відвідав з офіційним візитом невизнану Абхазію – окуповану російськими військами територію Грузії. Міністерство закордонних справ Грузії у відповідь звинуватило Лукашенка в порушенні державного кордону

Інформація про візит Лукашенка з’явилася на сайті так званого президента невизнаної Абхазії Аслана Бжанії. Повідомляється, що зустріч відбулася «на державній дачі в Піцунді».

Лукашенко заявив, що обговорював проблеми Абхазії «з нашим старшим братом Володимиром Володимировичем Путіним».

«Ми дуже багато, до ночі обговорювали ці питання і дійшли одного висновку, що Абхазію не можна кидати», – зазначив білоруський диктатор.

Лукашенко з’їздив до Абхазії та потрапив у скандал фото 1

Міністерство закордонних справ Грузії викликало білоруського посла Анатолія Ліса у зв’язку з візитом Лукашенка в окуповану Росією Абхазію.

«Грузинська сторона висловила крайню стурбованість у зв'язку з цим (візитом Лукашенка в Абхазію) і запросила додаткові роз'яснення в білоруської сторони», – зазначається в дописі на сторінці МЗС Грузії у Facebook.

В окремій заяві МЗС Грузії засудило «порушення державного кордону Олександром Лукашенком своїм так званим візитом в окупований Абхазький регіон, що грубо порушує основоположні принципи й норми міжнародного права».

«Закликаємо білоруську сторону поважати суверенітет і територіальну цілісність суверенної держави в межах її міжнародно визнаних кордонів і не вживати дій, які суперечать основоположним принципам міжнародного права», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі, яка відбувається 26 вересня заявив, що Росія та Білорусь нібито не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє, на його думку, у співпраці. Водночас Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, закликав Захід поважати Росію, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.  

Також раніше Лукашенко вирішив заспокоїти Путіна на фоні того, що оголошена Кремлем 21 вересня мобілізація призвела до масових втеч росіян призовного віку з країни. 

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Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко Грузія Абхазія

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