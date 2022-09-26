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Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
Кремль вигадує, як зупинити втечу потенційних вояків з Росії. На поміч покликали Лукашенка
скріншот із відео

Білоруський диктатор запевняє, що росіяни-втікачі повернуться 

26 вересня президенти-диктатори Білорусі та РФ Олександр Лукашенко та Володимир Путін розпочали зустріч у Сочі. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко вирішив заспокоїти Путіна на фоні того, що оголошена Кремлем 21 вересня мобілізація призвела до масових втеч росіян призовного віку з країни. За даними російських ЗМІ, за останні чотири дні з країни-терористки вже виїхало понад пів мільйона чоловіків. Мовляв, росіяни, які виїхали, повернуться. Мовляв, ті, хто не хоче йти воювати за Путіна, все-одно «не наші люди».

«Ну нехай біжать. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, я особливо не переживав. І ці приїдуть», – поділився він своїм досвідом, розповівши, що буцімто багато хто з Білорусії, хто втік з країни у 2020 році, просяться назад.

Лукашенко одразу ж дав пораду главі Кремля: треба наперед вирішити, що робити з такими «зрадниками».

Тим часом диктатори заявляють: Захід має ставитися до Росії з повагою.

Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео)  фото 1

«Наш курс правильний, наша справа правильна, переможемо, у нас іншого виходу немає», –намагався розсеселити похмурого Путіна Лукашенко. Крім того, Лукашенко подякував Путіну за те, що він покликав його у оксамитовий сезон у Сочі, щоб обговорити, «як далі жити». 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко Лукашенко сьогодні проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Як повідомлялося, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

Тим часом у Дагестані люди вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Раніше повідомлялося, що у Дагестані протести стають жорсткішими.

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Теги: відео диктатор мобілізація президент путін Олександр Лукашенко

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