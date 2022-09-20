Лукашенко знову побачив «загрозу нападу» з України та наказав мобілізувати оборону

Диктатор боїться, що в Білорусі «хочуть зробити нову Україну»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заговорив про «загрозу нападу» боку України. Він доручив розпочати підготовку до оборони за нормами воєнного часу. Про це повідомляє «Белта».

«В Україні вже створюються якісь чи то полки, чи то батальйони для повалення не тільки влади. Але для того, щоб перевернути, відірвати Білорусь і приєднати до блоку НАТО. Знову хочуть нову Україну тут у Білорусії створити. Це неприпустимо», – захвилювався Лукашенко.

Диктатор стверджує, що військова ситуація зараз «дуже серйозна та небезпечна» та дав накази держсекретарю Ради безпеки Білорусі Олександру Вольфовичу.

«Ситуація дуже серйозна. Я б навіть сказав небезпечна. І нам ні в якому разі не можна спрощуватися. Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, отже, треба. Треба мобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її мобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення – перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка у них зброя, значить, треба. Особливо останнє. Тому що народне ополчення у нас у стадії формування. Тому ці речі ми не повинні забувати і це у вас все має бути під контролем», – заявив Лукашенко.

За словами Лукашенка, через Білорусь «жодного удару в спину, в бік, збоку, з флангів по російських військах бути не повинно».

Нагадаємо, у березні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко затято переконував російського президента Володимира Путіна у тому, що напад на Україну був виправданий.

«Я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції (збройного вторгнення Росії в Україну – «Главком») не було завдано превентивного удару по позиціях (чотири позиції, я зараз покажу – карту привіз), вони б атакували наші війська – Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Не ми розв’язали цю війну. У нас совість чиста», – зазначив Лукашенко у розмові з Путіним.

Фраза про те, «звідки готувався напад», і міфічні чотири напрямки, яких так ніхто й не побачив, стала мемом.