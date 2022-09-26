На тлі кривавої війни Путін та Лукашенко висунули вимоги до Європи

Лукашенко та Путін зібралися в Сочі поговорити, як жити далі

Кремлівський очільник прагне, щоб Захід поважав Росію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі, яка відбувається сьогодні, 26 вересня, заявив, що Росія та Білорусь нібито не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє у співпраці. Водночас Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, закликав Захід поважати Росію, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

«Європа, якщо вона відшуміла (я про тих за океаном не кажу), нехай вони думають. Я їм уже тричі сказав, що їхнє майбутнє разом із нами. Разом із Росією, де є все, що їм треба. А в них є те, що ми можемо в них купити. Що їм ще треба? Просто треба приймати відповідальні рішення. Не хочуть – не треба», – сказав Лукашенко.

У свою чергу Путін, коментуючи слова Лукашенка, звернувся іхз закликом до Заходу. «З повагою до нас (РФ) треба ставитися», – сказав Путін.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 вересня полетів до лідера країни-агресора Володимира Путіна в Росію, де вони обговорюють «непростий період». Вочевидь, два диктатори вважають, що світ має заплющити очі на розв'язану ними війну і геноцид українців.

Також Лукашенко вирішив заспокоїти Путіна на фоні того, що оголошена Кремлем 21 вересня мобілізація призвела до масових втеч росіян призовного віку з країни.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.