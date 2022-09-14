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Лукашенко взяв сокиру, щоб підтримати Путіна (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Лукашенко взяв сокиру, щоб підтримати Путіна (відео)
Лукашенко дуже переймається про благополуччя сусідів 
скріншот із відео

«Не дамо, Семеновичу, Європі замерзнути. Допоможемо нашим братам» 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відпрацьовує накази Кремля на повну. Так, диктатор хотів підтримати Путіна та повторив наративи про Європу, яка потерпає без російського газу. Лукашенко не вигадав нічого кращого, ніж виставити себе клоуном: він буцімто показав план, як допомогти так званій «замерзаючій Європі» пережити зимові морози. Для цього білоруський диктатор взявся за сокиру і пішов рубати дрова, начебто щоб поділитися ними з сусідами. Відео оприлюднили білоруські канали. 

«Не дамо, Семеновичу, Європі замерзнути. Допоможемо нашим братам», – цинічно заявив диктатор.

Мовляв, найбільше він переживає за простих людей, робітників та селян, тож важливо, щоб дрова дісталися саме їм, а не всяким багатіям.

Лукашенко навіть спробував жартувати. Мовляв, під час енергетичної кризи в Європі не можна перебирати дровами, тут згодиться все. Щоправда, акторські здібності учасників зйомки залишають бажати кращого, тож недолуга спроба Лукашенка викликала сміх користувачів мережі.

Нагадаємо, країна-терористка РФ намагається використовувати газ як спосіб тиску на Європу, однак у неї це не надто виходить. При цьому товариш Кремля Лукашенко допомагає відпрацьовувати методичку Путіна.

Таку саму пропагандистську тему Москви наразі транслюють китайські ЗМІ.

До слова, Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

Тим часом ЄС вже має план відмови від російського газу.

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Теги: відео диктатор президент Олександр Лукашенко

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