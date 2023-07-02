Лукашенко заборонив роботу ЗМІ «недружніх» країн у Білорусі

Диктатор підписав зміни до закону «Про засоби масової інформації»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, яким у країні може заборонятися діяльність ЗМІ з інших країн, які вчиняють «недружні» дії. Про це йдеться на сайті білоруського лідера.

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Лукашенко підписав зміни до закону Білорусі «Про засоби масової інформації».

«Законом передбачається можливість введення заборони на діяльність іноземних ЗМІ на території Республіки Білорусь у разі прояву іноземними державами недружніх дій щодо білоруських ЗМІ», – зазначається в повідомленні.

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Крім того, закон розширює перелік підстав, за якими можна анулювати свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсу, мережевого видання, новинного агрегатора.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні політики «власними руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину».

Раніше Лукашенко доручив силовикам розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї, яка розміщена на території Білорусі.

Як повідомлялося, Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».