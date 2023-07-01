Президент України оцінив загрозу наступу «вагнерівців» з Білорусі

Зеленський заявив, що якщо ж ПВК «Вагнер» захоче сформувати наступальний кулак або диверсійні групи, Україна про це дізнається

ПВК «Вагнер» в Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що поки ніякого серйозного ризику їхнє угруповання - після невдалого перевороту в РФ - не несе. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ELMUNDO.

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Очільник України підкреслив, що ПВК на полі бою була сильнішою за регулярну російську армію, але ця міць пояснювалася методами, якими Пригожин «виховував» у своїх найманців прихильність і кровожерливість.

«Вагнерівці були такі сильні, тому що у них не було іншого виходу, окрім як атакувати. У них не було вибору ні наступати, ні падати. Ні зупинитися, ні відступити вони не могли, тому що в них стріляли власні товариші... У цьому був секрет їхньої сили», - зазначив Зеленський.

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«Всього ЗСУ ліквідували 21 тисячу «вагнерівців», а 80 тисяч залишили пораненими. Це колосальні втрати, але це дає уявлення про те, наскільки численні такі угруповання на сході України. Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил», - висловився президент України.

Зеленський додав, що якщо ж ПВК «Вагнер» захоче сформувати наступальний кулак або диверсійні групи, щоб діяти, наприклад, на польських кордонах, Україна незабаром про це дізнається.

Наприкінці президент зазначив, що Україна повинна скористатися ситуацією, коли «z-патріоти» сваряться між собою в пошуках винних, щоб витіснити окупантів з української землі.

«Ми вважаємо, що сьогодні ПВК «Вагнер» вже не здатні нічого серйозного зробити проти України, але ми будемо стежити за ними на північному кордоні», - зазначив глава держави.

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Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

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У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.