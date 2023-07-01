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Президент України оцінив загрозу наступу «вагнерівців» з Білорусі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент України оцінив загрозу наступу «вагнерівців» з Білорусі
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що якщо ж ПВК «Вагнер» захоче сформувати наступальний кулак або диверсійні групи, Україна про це дізнається

ПВК «Вагнер» в Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що поки ніякого серйозного ризику їхнє угруповання - після невдалого перевороту в РФ - не несе. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ELMUNDO.

Очільник України підкреслив, що ПВК на полі бою була сильнішою за регулярну російську армію, але ця міць пояснювалася методами, якими Пригожин «виховував» у своїх найманців прихильність і кровожерливість. 

«Вагнерівці були такі сильні, тому що у них не було іншого виходу, окрім як атакувати. У них не було вибору ні наступати, ні падати. Ні зупинитися, ні відступити вони не могли, тому що в них стріляли власні товариші... У цьому був секрет їхньої сили», - зазначив Зеленський.

«Всього ЗСУ ліквідували 21 тисячу «вагнерівців», а 80 тисяч залишили пораненими. Це колосальні втрати, але це дає уявлення про те, наскільки численні такі угруповання на сході України. Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил», - висловився президент України.

Зеленський додав, що якщо ж ПВК «Вагнер» захоче сформувати наступальний кулак або диверсійні групи, щоб діяти, наприклад, на польських кордонах, Україна незабаром про це дізнається.

Наприкінці президент зазначив, що Україна повинна скористатися ситуацією, коли «z-патріоти» сваряться між собою в пошуках винних, щоб витіснити окупантів з української землі.

«Ми вважаємо, що сьогодні ПВК «Вагнер» вже не здатні нічого серйозного зробити проти України, але ми будемо стежити за ними на північному кордоні», - зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

Читайте також: Заколот у РФ може нести загрозу Україні та Білорусі
Теги: Білорусь Володимир Зеленський ПВК Вагнера втрати Євген Пригожин

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