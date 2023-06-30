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«Я знаю ваші координати». Лукашенко в істериці погрожує світу ядерною зброєю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Я знаю ваші координати». Лукашенко в істериці погрожує світу ядерною зброєю
Олександр Лукашенко знову вигадав, що на Білорусь «готується напад»
фото з відкритих джерел

Білоруський диктатор взявся погрожувати європейським країнам: він, мовляв, знає, де знаходяться їхні центри ухвалення рішень

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні політики «власними руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину». Слова диктатора передають білоруські пропагандисти.  

«Як і в роки Великої Вітчизняної війни, у зрадників і колабораціоністів не знайшлося такої кількості душ, щоб сформувати з них « вызваленчае войска». У Велику Вітчизняну подібні зборища видавалися за білоруських партизанів, що воюють із комуністичним режимом. Для них це все закінчилося трагічно – трибуналом та ешафотом. Для тих, хто сховався і кого сховали за океаном, – забуттям та безслав'ям. Якщо хтось хоче повторити – це їхній вибір. Не найрозумніший, враховуючи розклад сил, що змінився», – пафосно заявив Лукашенко.

Далі білоруський диктатор взявся погрожувати європейським країнам: він, мовляв, знає, де знаходяться їхні центри ухвалення рішень.

«Нині стало модно говорити про центри ухвалення рішень. Так ось, координати цих центрів нам до міліметра відомі. І позавчора вони чітко та ясно визначені та затверджені мною на військових картах», – пригрозив Лукашенко.

Диктатор наголосив:
 
«Чи усвідомлюють західні політики, що вони власними руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину? Вони всерйоз думають, що відбудуться малою жертвою – Вільнюсом та Європою?»

Лукашенко зазначив, що якщо «безпека наших народів опиниться під загрозою, то ми відповімо адекватно», натякаючи на ядерний удар.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Також 13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

Також Лукашенко заявив про приведення білоруської армії в повну бойову готовність.

Теги: Олександр Лукашенко Білорусь ядерна зброя

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