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Білорусь збудувала табір для «вагнерівців»: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь збудувала табір для «вагнерівців»: супутникові знімки
На знімку помітні обладнані укріплення у північній частині колишньої військової частини
супутниковий знімок

У таборі можуть розмістити понад вісім тисяч найманців «Вагнера»

У Білорусі завершили будівництво польового табору під Осиповичами. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

Моніторингова група повідомляє, що на знімку видно приблизно 298 наметів М-30, в яких в середньому можна розмістити по 30 осіб. Таким чином, місця обладнали для 8 940 солдатів. Але не всі намети є житловими, оскільки там також мають бути місця для господарських потреб: душові, туалети, столові і не тільки.

«Таким чином, можна з упевненістю сказати, що табір розбитий приблизно на 8 000 осіб», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на знімку помітні й обладнані укріплення у північній частині колишньої військової частини. При цьому військової чи будівельної техніки там немає.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: Білорусь ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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