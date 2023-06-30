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Загроза з Білорусі. Зеленський дав наказ Залужному

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загроза з Білорусі. Зеленський дав наказ Залужному
Україна стежить за ситуацією в Білорусі
фото ілюстративне

Російська ПВК «Вагнер» має намір передислокуватися до Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами», – йдеться в повідомленні.

Зеленський розповів: що окремо була доповідь Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки та Державної прикордонної служби щодо ситуації в Білорусі.

«Рішенням Ставки – головкому Залужному та командувачу «Півночі» Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку», – додав президент.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: Білорусь ПВК «Вагнер» Володимир Зеленський

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