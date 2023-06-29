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«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
Вагнерівці починають базуватися у Білорусі недалеко від Брянського і Смоленського напрямків
фото з відкритих джерел

За словами Світана, з боку Білорусі у Москву можна зайти практично без перешкод

Найманці ПВК «Вагнер» можуть повторити штурм Москви. І наступати з боку Білорусі буде навіть краще, адже звідти вони точно зайдуть у російську столицю. Про це у коментарі Пітеру Залмаєву заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України у запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

«А ось звідки можна зайти у Москву практично без перешкод – з боку Білорусі. Вони можуть повторити «подвиг Наполеона». Тому, може бути, вони зараз і починають базуватися у Білорусі, причому недалеко від Брянського і Смоленського напрямків», – заявив Світан

Також на думку військового експерта, ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина скоро «приберуть», він навряд чи залишиться живим.

«Занадто багато проблем він приніс всім відразу... Думаю, його приберуть. Тому Пригожин вже, можна сказати, списана особистість».

Також Світан висловив сумнів у тому, що Пригожин керував заколотом: «Він – голова, що говорить, фінансовий мішок, хто завгодно, тільки не керівник військового підрозділу».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі не став приховувати, що заколот, організований засновником приватної військової компанії  «Вагнер» Євгеном Пригожиним, серйозно його «напружив», як і усіх у Мінську. Утім вважає, що його врятували від остаточної паніки «білоруські військові та їхні тили».

Раніше стало відомо, що Росія закрила кримінальну справу за фактом збройного заколоту проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

До слова, Андрій Бабаєв – батько 24-річного пілота гелікоптера Кирила Бабаєва, якого вбили «вагнерівці» під час збройного заколоту у РФ, підтримав рішення російського диктатора Володимира Путіна припинити кримінальну справу проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

За словами Бабаєва-старшого, закрити справу проти Пригожина, через якого загинув його 24 річний син – це «справедливе рішення».

Читайте також: Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
Теги: Білорусь росія ПВК Вагнера Москва Євген Пригожин

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