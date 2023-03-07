Лукашенко звинуватив українців у підриві А-50 у Білорусі: Банкова відповіла

Подоляк нагадав, що відповідальність за підрив А-50 на аеродромі «Мачулищі» взяли на себе білоруські партизани

Михайло Подоляк: «Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами»

Підрив російського літака-навідника А-50 у Білорусі здійснили білоруські партизани, а не якісь вигадані «диверсанти». Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк коментуючи заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він порадив самопроголошеному президенту Білорусі визначитися з термінами.

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Крім того, Подоляк нагадав, що відповідальність за підрив А-50 на аеродромі «Мачулищі» взяли на себе білоруські партизани.

«Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт - це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами», – зазначив Подоляк.

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вперше підтвердив диверсію та нафантазував «неймовірну історію» про нібито причетність «українського диверсанта» до підриву.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Британська розвідка повідомила, як підрив літака у Мачулищах вплине на російську армію.