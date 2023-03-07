Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко звинуватив українців у підриві А-50 у Білорусі: Банкова відповіла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко звинуватив українців у підриві А-50 у Білорусі: Банкова відповіла
Подоляк нагадав, що відповідальність за підрив А-50 на аеродромі «Мачулищі» взяли на себе білоруські партизани
фото з відкритих джерел

Михайло Подоляк: «Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами»

Підрив російського літака-навідника А-50 у Білорусі здійснили білоруські партизани, а не якісь вигадані «диверсанти». Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк коментуючи заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він порадив самопроголошеному президенту Білорусі визначитися з термінами.

Крім того, Подоляк нагадав, що відповідальність за підрив А-50 на аеродромі «Мачулищі» взяли на себе білоруські партизани.

«Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт - це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами», – зазначив Подоляк.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вперше підтвердив диверсію та нафантазував «неймовірну історію» про нібито причетність «українського диверсанта» до підриву.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів  постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Британська розвідка повідомила, як підрив літака у Мачулищах вплине на російську армію.

Читайте також:

Теги: теракт радник Михайло Подоляк партизани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пішов по стопах Токаєва? Банкова припустила, навіщо Лукашенко їздив до Китаю
Пішов по стопах Токаєва? Банкова припустила, навіщо Лукашенко їздив до Китаю
3 березня, 09:31
Олександр Лукашенко хоче бути президентом «всея Русі»
Лукашенко повністю готовий для вторгнення в Україну – білоруський опозиціонер
2 березня, 14:50
Санкції – не єдина причина. Експерти ISW пояснили, навіщо ще Лукашенко їздив до Китаю
Санкції – не єдина причина. Експерти ISW пояснили, навіщо ще Лукашенко їздив до Китаю
2 березня, 06:39

Політика

Лукашенко звинуватив українців у підриві А-50 у Білорусі: Банкова відповіла
Лукашенко звинуватив українців у підриві А-50 у Білорусі: Банкова відповіла
Речник Путіна поміркував про «мирне русло» та план Китаю
Речник Путіна поміркував про «мирне русло» та план Китаю
Міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні
Міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні
У парламенті Угорщини підтримують заявку Швеції на вступ до НАТО
У парламенті Угорщини підтримують заявку Швеції на вступ до НАТО
Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії
Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії
Агенти Кремля влаштували під посольством України в Бухаресті провокацію
Агенти Кремля влаштували під посольством України в Бухаресті провокацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України
27K
Доля 8 березня: соцмережі шоковані несподіваними результатами соцопитування
15K
Герою Слава! Українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну
13K
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі
12K
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9074
Розстріл українського воїна: Лубінець відправив відео омбудсманам із різних країн

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Вчора, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Вчора, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту