Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Опозиціонер розповів, як режим Лукашенка відреагував на атаку

«Ситуація просто виходить за рамки розуміння влади, і та в розгубленості не знає, що з цим робити»

Підірваний у Білорусі російський літак А-50 мав велике значення для російської армії, тому Лукашенко дуже засмучений і злий. Самопроголошений білоруський диктатор не знає, що робити, тому що такого ще просто не було на теренах Білорусі. Про це в інтерв'ю з «Главкомом» заявив білоруський опозиціонер Олександр Азаров.

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«Навіть на відео з зустрічі з силовиками було помітно, що Лукашенко дуже засмучений і злий. Він там кричав кілька разів, що треба найжорстокіше навести тотальний порядок, тобто він незадоволений своїми силовиками. Вони, звичайно, все приховують і не кажуть, що сталося, але російські пабліки теж давали інформацію, що дрони вчинили напад на російський літак. Досі незрозуміло, чи буде ця подія коментуватися публічно і, якщо буде, то як», – заявив Азаров.

Проте поведінка Олександра Лукашенка очевидна: трапилось щось нештатне.

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У відповідь Білорусь ввела контроль на кордоні, патрулі, озброєних солдатів, блокпости по всій території, особливо на кордоні з Україною, Польщею. Тобто вони ведуть роботу з пошуку осіб, які здійснили цю акцію.

Таких розвідувальних літаків, як А-50, за різними оцінками в Росії від чотирьох до дев'яти. А деякі джерела навіть стверджують, що їх лише три: один прикривав захід, інший – південь, а третій був на Далекому сході. Тобто втрата одного такого літака – це дуже чутливо для росіян.

За словами опозиціонера Азарова, цю акцію здійснили білоруські партизани, учасники плану «Перамога». Це – продовження рейкової війни, яка тривала протягом лютого-березня минулого року. Тоді буда затримана певна кількість партизанів – досить незначна серед тих, хто брав в ній участь. А більшість партизанів залишилися на свободі і продовжують діяти.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

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Британська розвідка повідомила, як підрив літака у Мачулищах вплине на російську армію.