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Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Опозиціонер розповів, як режим Лукашенка відреагував на атаку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Опозиціонер розповів, як режим Лукашенка відреагував на атаку
Місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів
фото з відкритих джерел

«Ситуація просто виходить за рамки розуміння влади, і та в розгубленості не знає, що з цим робити»

Підірваний у Білорусі російський літак А-50 мав велике значення для російської армії, тому Лукашенко дуже засмучений і злий. Самопроголошений білоруський диктатор не знає, що робити, тому що такого ще просто не було на теренах Білорусі. Про це в інтерв'ю з «Главкомом» заявив білоруський опозиціонер Олександр Азаров.

«Навіть на відео з зустрічі з силовиками було помітно, що Лукашенко дуже засмучений і злий. Він там кричав кілька разів, що треба найжорстокіше навести тотальний порядок, тобто він незадоволений своїми силовиками. Вони, звичайно, все приховують і не кажуть, що сталося, але російські пабліки теж давали інформацію, що дрони вчинили напад на російський літак. Досі незрозуміло, чи буде ця подія коментуватися публічно і, якщо буде, то як», – заявив Азаров.  

Проте поведінка Олександра Лукашенка очевидна: трапилось щось нештатне.

У відповідь Білорусь ввела контроль на кордоні, патрулі, озброєних солдатів, блокпости по всій території, особливо на кордоні з Україною, Польщею. Тобто вони ведуть роботу з пошуку осіб, які здійснили цю акцію. 

Таких розвідувальних літаків, як А-50, за різними оцінками в Росії від чотирьох до дев'яти. А деякі джерела навіть стверджують, що їх лише три: один прикривав захід, інший – південь, а третій був на Далекому сході. Тобто втрата одного такого літака – це дуже чутливо для росіян.

За словами опозиціонера Азарова, цю акцію здійснили білоруські партизани, учасники плану «Перамога». Це – продовження рейкової війни, яка тривала протягом лютого-березня минулого року. Тоді буда затримана певна кількість партизанів – досить незначна серед тих, хто брав в ній участь. А більшість партизанів залишилися на свободі і продовжують діяти.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів  постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Британська розвідка повідомила, як підрив літака у Мачулищах вплине на російську армію.

Читайте також інтерв'ю: Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Опозиціонер Олександр Азаров пояснює, що відбувається у Білорусі
Теги: Білорусь літак напад диктатор партизани Олександр Азаров

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