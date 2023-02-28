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Підрив літака у Мачулищах: британська розвідка повідомила, як це вплине на російську армію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив літака у Мачулищах: британська розвідка повідомила, як це вплине на російську армію
фото ілюстративне

Росія ще має у своєму розпорядженні ще шість А-50

Підірваний у Білорусі А-50 мав велике значення для російської армії. Після його пошкодження у Росії залишилося шість таких літаків. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 26 лютого білоруська партизанська група Bypol та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що A-50 Mainstay отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотного літального апарату (БПЛА) на авіабазу Мачулищі. Bypol повідомила про два вибухи та пошкодження передньої та середньої частин A- 50, а також антени радара. При цьому в строю залишиться шість А-50, що діють, що ще більше обмежить російські повітряні операції.

Збитки офіційно не підтверджені. «Втім, втрата A-50 Mainstay буде мати велике значення, оскільки вона має вирішальне значення для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного бою», – зазначають у міноборони Британії.

A-50 Mainstay – російська бортова платформа далекого радіолокаційного виявлення та управління. Його роль полягає в тому, щоб створити повітряну картину та забезпечити координацію з винищувачами.

Нагадаємо, 26 лютого, на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів  постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Теги: розвідка Міноборони британська розвідка

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