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Лукашенко повністю готовий для вторгнення в Україну – білоруський опозиціонер

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лукашенко повністю готовий для вторгнення в Україну – білоруський опозиціонер
Олександр Лукашенко хоче бути президентом «всея Русі»
фото з відкритих джерел

Опозиціонер Азаров: «Лукашенко сам був ініціатором цієї війни»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже повністю підготувався до війни з Україною: лишилось тільки оголосити мобілізацію або ж зачекати на російські війська і разом з ними вторгатися в Україну. Про це в інтерв'ю з «Главкомом» заявив білоруський опозиціонер Олександр Азаров.

«Останні льотні навчання показали, що вони відпрацьовували знищення аеродромів і вертолітних майданчиків противника, порятунок льотчиків, збитих на ворожій території, та знищення оборонних укріплень», – заявив опозиціонер.

Олександр Азаров додав, що Путін та Лукашенко – близькі союзники. Білорусь, за словами опозиціонера, досі не вступила у війну тільки тому, що поки не час. 

«Лукашенко сам був ініціатором цієї війни, бо їздив до Путіна і вони разом вирішували ці питання. Лукашенко же досі хоче бути президентом «всея Русі» чи якимось царем», – сказав Азаров.

Опозиціонер додав, що існує висока ймовірність наступу білоруських військ з півночі. За його словами, Лукашенко цілий рік готувався до війни – перевірив мобілізаційні ресурси, провів навчання сухопутних та повітряних наступальних сил. Частину техніки, якої не було в Білорусі, Росія вже поставила: С-300 вже стоять вздовж кордону. Залишилось тільки росіянам прийти, взяти під крило ці частини Лукашенка і розпочати вторгнення. 

Нагадаємо, що білоруський опозиціонер Олександр Азаров видав подробиці плану усунення Лукашенка

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Теги: наступ партизани Білорусь Олександр Лукашенко Олександр Азаров

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