Санкції – не єдина причина. Експерти ISW пояснили, навіщо ще Лукашенко їздив до Китаю

Самопроголошений президент Білорусі боїться, що Росія встановить повний економічний контроль над його країною

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та лідер Китаю Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти обходу санкцій проти РФ. Однак це не єдина причина його візиту. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Підписані документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, угода про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням державних кредитів Китаю.

Окрім цього, Лукашенко, ймовірно, має намір цими угодами підтримати свої давні зусилля щодо розвитку китайського економічного впливу в Білорусі, щоб застрахуватися від російського інтеграційного тиску.

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Експерти ISW пояснюють, що ці заходи у кращому випадку відстрочать кампанію Росії з реалізації повного економічного контролю над Білоруссю. Низка документів також стосується китайсько-білоруської торговельно-економічної співпраці. Лукашенко раніше вже висловлював підтримку розширення економічної присутності Китаю в Білорусі.

Нагадаємо, що президент Китаю Сі Цзіньпін і його білоруський колега Олександр Лукашенко на переговорах у Пекіні закликали до припинення вогню та переговорів щодо політичного врегулювання війни в Україні, а також підписали спільну декларацію про партнерство. Її кишенькові білоруські ЗМІ уже називають історичною, хоча ніяких конкретних планів під час перемовин між країнами озвучено не було.

До слова, Пекін дедалі голосніше закликає до миру, оскільки конфлікт в Україні затягується, і заперечує, що надаватиме зброю Москві після того, як офіційні особи США заявили, що Китай розглядає можливість зробити це.

Минулого тижня було опублікувано документ із 12 пунктів із закликом до всеосяжного припинення вогню в Україні, який в основному підсумовував попередню позицію Китаю та був скептично сприйнятий на Заході.