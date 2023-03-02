Головна Світ Політика
search button user button menu button

Санкції – не єдина причина. Експерти ISW пояснили, навіщо ще Лукашенко їздив до Китаю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Санкції – не єдина причина. Експерти ISW пояснили, навіщо ще Лукашенко їздив до Китаю
фото: belta.by

Самопроголошений президент Білорусі боїться, що Росія встановить повний економічний контроль над його країною

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та лідер Китаю Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти обходу санкцій проти РФ. Однак це не єдина причина його візиту. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Підписані документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, угода про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням державних кредитів Китаю.

Окрім цього, Лукашенко, ймовірно, має намір цими угодами підтримати свої давні зусилля щодо розвитку китайського економічного впливу в Білорусі, щоб застрахуватися від російського інтеграційного тиску.

Експерти ISW пояснюють, що ці заходи у кращому випадку відстрочать кампанію Росії з реалізації повного економічного контролю над Білоруссю. Низка документів також стосується китайсько-білоруської торговельно-економічної співпраці. Лукашенко раніше вже висловлював підтримку розширення економічної присутності Китаю в Білорусі.

Нагадаємо, що президент Китаю Сі Цзіньпін і його білоруський колега Олександр Лукашенко на переговорах у Пекіні закликали до припинення вогню та переговорів щодо політичного врегулювання війни в Україні, а також підписали спільну декларацію про партнерство. Її кишенькові білоруські ЗМІ уже називають історичною, хоча ніяких конкретних планів під час перемовин між країнами озвучено не було.

До слова, Пекін дедалі голосніше закликає до миру, оскільки конфлікт в Україні затягується, і заперечує, що надаватиме зброю Москві після того, як офіційні особи США заявили, що Китай розглядає можливість зробити це.

Минулого тижня було опублікувано документ із 12 пунктів із закликом до всеосяжного припинення вогню в Україні, який в основному підсумовував попередню позицію Китаю та був скептично сприйнятий на Заході.

Читайте також: Лукашенко не зміг без папірця привітати Сі Цзіньпіня (відео)
Теги: Олександр Лукашенко Китай Сі Цзіньпін Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та Голова КНР Сі Цзіньпін провели офіційні перемовини
Партнерство Білорусі та Китаю? Що насправді випросив Лукашенко у Сі Цзіньпіня
Вчора, 22:12
Ще одна країна укріпить кордон із Росією та Білоруссю
Ще одна країна укріпить кордон із Росією та Білоруссю
27 лютого, 16:35
Стало відомо, навіщо Лукашенко планує зустріч із президентом Китаю
Стало відомо, навіщо Лукашенко планує зустріч із президентом Китаю
26 лютого, 05:57

Політика

Білоруський опозиціонер видав подробиці плану усунення Лукашенка
Білоруський опозиціонер видав подробиці плану усунення Лукашенка
Двоє російських олігархів домагаються виключення зі списку санкцій
Двоє російських олігархів домагаються виключення зі списку санкцій
Росія брязкає ядерною зброєю: готується новий вид військових операцій
Росія брязкає ядерною зброєю: готується новий вид військових операцій
Санкції – не єдина причина. Експерти ISW пояснили, навіщо ще Лукашенко їздив до Китаю
Санкції – не єдина причина. Експерти ISW пояснили, навіщо ще Лукашенко їздив до Китаю
США закликають союзників накласти санкції на Китай, якщо той надасть зброю Росії – Reuters
США закликають союзників накласти санкції на Китай, якщо той надасть зброю Росії – Reuters
У Росії немає ресурсів для нападу на Молдову – Речан
У Росії немає ресурсів для нападу на Молдову – Речан

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
38K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
35K
У Криму прогримів потужний вибух
16K
Пенсії із 1 березня зросли: у кого й на скільки
7553
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»
6768
Росія здійснює танкове харакірі

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту