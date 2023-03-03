Пішов по стопах Токаєва? Банкова припустила, навіщо Лукашенко їздив до Китаю

Подоляк: «Лукашенко хоче мати певні відносини з Китаєм для того, щоб гарантувати собі деякі недоторканні можливості»

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко усвідомлю свою невиграшну позицію у війні Росії проти України, тож його візит до Китаю – це не просто питання обходу санкцій чи поставок зброї. Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу.

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Подоляк вважає, що Лукашенко пішов по стопах президента Казахстану Токаєва. «Він хоче мати рівні відносини не тільки з Росією, маю на увазі рівні – з іронією говорю. Він хоче мати певні відносини з Китаєм для того, щоб гарантувати собі деякі недоторканні можливості», – припустив радник Банкової.

Він наголосив, що Лукашенко – дуже хитра людина, яка чітко розуміє акценти, що вже стоять у цій війні.Попри всі озвучені версії візиту Алєксандра Лукашенка до Китаю, є ще про те, що він хоче випросити в Сі Цзіньпіна щось для Путіна. Утім, радник голови Офісу президента відкинув її. «Немає сенсу добувати щось для Пуіна: ні тактичного, ні навіть стратегічного. І Лукашенко у цьому плані дуже хитра людина. Тобто він чітко розуміє акценти, які вже стоять у цій війні. Безумовно, з пропагандистської точки зору він робить певні заяви», – відзначив Подоляк.

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За його словами, йдеться про багаточисленні заяви Лукашенка щодо необхідності сісти за стіл перемовин, бо «більше такого вікна не буде, нас буквально вже завтра знищать».

«Він пропагандистськи говорить одне, а робить інше», – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін і його білоруський колега Олександр Лукашенко на переговорах у Пекіні закликали до припинення вогню та переговорів щодо політичного врегулювання війни в Україні, а також підписали спільну декларацію про партнерство.

До слова, Узбекистан та Казахстан слідом за Киргизстаном заборонили своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині,