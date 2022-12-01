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Чи підштовхуватиме Захід Україну до компромісів з РФ – заява Макрона

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи підштовхуватиме Захід Україну до компромісів з РФ – заява Макрона
Захід не буде закликати українців йти на компроміс з РФ
фото з відкритих джерел

Франція та Штати продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід не буде підштовхувати Україну до компромісів у війні з Росією, які вона вважатиме неприйнятними. Про це повідомляє The Guardian.

«Ми ніколи не будемо закликати українців йти на компроміс, який для них ніколи не буде прийнятний. Вони такі хоробрі, і вони захищають своє життя, націю і наші принципи. Ми маємо поважати українців, щоб визначити момент і умови, на яких вони будуть вести переговори щодо своєї території та свого майбутнього», – сказав Макрон.

Він наголосив, що Франція та Штати продовжать підтримувати Україну, нагадавши, що у відповідь на вторгнення РФ вони вже збільшили військову, гуманітарну й фінансову допомогу.

«Те, що поставлено на кону в Україні, зараз перебуває дуже далеко звідси, в маленькій країні, десь в Європі. Але йдеться про наші цінності. Йдеться про наші принципи. І йдеться про те, про що ми разом домовилися в Статуті ООН – про захист суверенітету і територіальної цілісності. Тому я вважаю, що рішуча підтримка України в той час є дуже важливою не лише для українців, а й для європейців та стабільності нашого світу сьогодні», – додав президент Франції.

Нагадаємо, Франція надала Україні реактивну систему залпового вогню.

Відзначимо, нещодавно Україна отримала від Франції чергову партію військової допомоги, до якої увійшли дві батареї зенітно-ракетних комплексів Crotale та дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

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Теги: переговори росія Франція Еммануель Макрон війна

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