Макрон відреагував на масований ракетний обстріл України з боку РФ

Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином

Президент Франції Еммануель Макрон вважає російські ракетні удари по Україні воєнним злочином, який не повинен залишатися безкарним. Про це Макрон написав у своєму Twitter.

«Сьогодні були масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не повинен залишатися безкарним», – зазначив Макрон.

Des bombardements massifs ont eu lieu aujourd'hui contre l'Ukraine, laissant une grande partie du pays sans eau ni électricité. Toute frappe contre des infrastructures civiles constitue un crime de guerre et ne peut rester impunie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 23, 2022

Нагадаємо, Китай на Радбезі ООН закликав Україну і окупанта до переговорів.

Відзначимо, Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Президент України згадав останні злочини росіян, зокрема й обстріл пологового будинку на Запоріжжі та загибель немовляти. Тому він закликав партнерів надати Україні ще більше систем ППО для захисту неба.

До слова, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.