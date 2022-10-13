Макрон вважає, що мирні переговори в інтересах України та Росії

Французький лідер зауважив, що якщо знадобиться він готовий поспілкуватися з диктатором Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна та Росія мають повернутися за стіл переговорів. Про це повідомляє BFM TV.

Макрон вважає, що президент РФ Володимир Путін має припинити війну, поважати територіальну цілісність і суверенітет України та повернутися за стіл переговорів.

«У якийсь момент, я сподіваюся, якнайшвидше, нам доведеться повернутися за стіл переговорів. Я вважаю, що в інтересах України та Росії повернутися за стіл переговорів», – заявив президент.

Президент Франції додав, що якщо знадобиться, він готовий поспілкуватися з диктатором Путіним.

«У разі потреби я говоритиму з Володимиром Путіним», – сказав Макрон.

Нагадаємо, 12 жовтня президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони.

Також Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні нові гармати «Цезар».

Разом з тим, Франція створила фонд у розмірі 100 млн євро (98 мільйонів доларів США) для прямої купівлі Україною зброї та інших матеріальних засобів, необхідних для війни проти вторгнення Росії.