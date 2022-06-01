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  4. Фото Меркель збурило соцмережі: пригадали її дружбу з Путіним
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    У світі

    Фото Меркель збурило соцмережі: пригадали її дружбу з Путіним

    Ангела Меркель давно не з'являлася в інформаційному просторі - Фото Меркель збурило соцмережі: пригадали її дружбу з Путіним
    Ангела Меркель давно не з'являлася в інформаційному просторі
    фото з відкритих джерел

    Раніше Меркель не з'являлася на публіці під час війни

    У мережі з'явилося нове фото ексканцлера Німеччини Ангели Меркель. Користувачі зазначають, що це її перша світлина від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

    На фото політикиня одягнена у синій светр та теплу куртку. Вигляд Меркель на знімку дещо відрізняється від того, якою її звикли бачити на офіційних кадрах.

    Перше фото Меркель з початку війни в Україні

    Перше фото Меркель з початку війни в Україні

    Соцмережі підхопили знімок і користувачі Інтернету почали вигадувати різні меми щодо ексканцлера Німеччини, адже під час свого правління Меркель мала активну участь у політиці Європи.

    Мережа обурена мовчанням Меркель щодо війни в Україні. Політикиню неодноразово звинувачували у дружбі з Путіним через газові угоди.

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    Раніше Сорос у Давосі звинуватив Меркель у «спеціальних угодах» з Росією.

    У німецькому суспільстві вже лунають заяви щодо політичної відповідальності колишнього керівництва, яке поставило країну у ризиковану залежність від Росії. Йдеться саме про Меркель зараз не надає жодних коментарів.

    Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився тим, що у 2021 році Меркель, будучи канцлером Німеччини, особисто забороняла Україні купити 90 снайперських гвинтівок.

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    Теги: росія окупанти Ангела Меркель війна Україна Ангела Меркель новости окупація #stoprussia
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    Фото Меркель збурило соцмережі: пригадали її дружбу з Путіним