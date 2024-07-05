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Міноборони Литви терміново закупить безпілотники на €36 млн: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони Литви терміново закупить безпілотники на €36 млн: причина
Переважна більшість безпілотників буде поставлена ​​цієї осені, решта – на початку 2025 року, зазначили у міноборони країни
фото з відкритих джерел

До 2030 року близько €200 млн заплановано на придбання всіх типів безпілотних авіаційних систем

Агентство оборонних ресурсів при Міноборони уклало контракти на закупівлю різних типів безпілотників у терміновому порядку на суму майже €36 млн. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

«Закупівлі проводяться в терміновому порядку з метою якнайшвидшого зміцнення потенціалу безпілотних літальних апаратів та інтеграції їх до можливостей збройних сил Литви. У збройних силах Литви розробляються бойові та забезпечення всіх типів і військових розмірів. Придбання та розгортання безпілотних літальних апаратів є одним із головних пріоритетів сучасних збройних сил, і розвиток цього потенціалу, який триває вже понад 15 років, набирає обертів», – розповіли в оборонному відомстві Литви.

Передбачається закупівля розвідувальних безпілотників малого класу у латвійської компанії Edge Autonomy, а також домовлено про закупівлю розвідників мінікласу літакового типу від естонського виробника Threod Systems. Також підписано угоду з UAB Deftools щодо закупівлі дронів класу мікро – квадрокоптерів.

Зазначається, що вартість цих придбань становить майже €36 млн. Переважна більшість безпілотників буде поставлена ​​цієї осені, решта – на початку 2025 року, зазначили у міноборони країни.

До 2030 року близько €200 млн заплановано на придбання всіх типів безпілотних авіаційних систем. Щороку планується виділяти в середньому €30 млн, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер литовської столиці Валдас Бенкунскас у вівторок, 2 липня, представив стратегію оборони міста. Серед заходів: план евакуації, удосконалення бомбосховищ та закупівля оборонних споруд.

«Ціль на найближчі місяці, може, рік – охопити та створити необхідну мережу заходів для покриття всього міста заходами контрмобільності по всьому периметру. Планується придбання бетонних блоків для перекриття доріг, протитанкових «зубів дракона», сталевих «їжаків». Вони насамперед потрібні для блокування в'їзду до міста дорогами», – пояснив мер. Карту доріг, які будуть блоковані, обговорили зі спеціалістами оборони, і її не розголошують.

Також Президент Литви Гітанас Науседа підтримав вихід своєї країни з Міжнародної конвенції про заборону касетних боєприпасів. Литовська влада вважає, що вихід країни з Конвенції необхідний у зв'язку зі зміною геополітичних обставин після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Теги: Міноборони Литва безпілотник

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