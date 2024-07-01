«Нова залізна завіса»: низка країн взялись за зміцнення кордонів неподалік Росії

Lidovky: Польща та Прибалтика хочуть повернути залізну завісу для огородження від РФ

Країни Східної Європи, зокрема Польща та Прибалтика, хочуть відгородитися від країни-агресора за допомогою відтворення так званої залізної завіси на кордоні з нею та Білоруссю. Про це пише чеське видання Lidovky. За інформацією журналістів, спонсором будівництва «непереборного бар'єру» стане Євросоюз.

Після 78 років (йдеться про так звану Фултонську промову британського прем'єра Вінстона Черчілля. Радянською пропагандою цей виступ був оголошений початком Холодної війни, – «Главком») у Європі утворюється нова залізна завіса, – йдеться у статті.

«Від Щецина на Балтиці до Трієста на Адріатиці через всю Європу тягнеться залізна завіса. За нею були стародавні метрополії Центральної та Східної Європи...», – цитує видання знамениту Фултонську промову Вінстона Черчілля березня 1946 року, яка описує поділ континенту на дві частини з волі Радянського Союзу, який претендував на владу над Центральною та держави Східної Європи, включно з тогочасною Чехословаччиною.

«У Європі створюється нова залізна завіса, але на кілька сотень кілометрів східніше і головне – у зворотному напрямку. Вона будується не для того, щоб запобігти втечі власних мешканців «на той бік» і не будується державами-васалами Радянського Союзу чи Росії. Сьогодні демократичні країни Східної Європи хочуть побудувати новий бар’єр проти експансіоністських апетитів Росії та гібридних загроз, що чутні від влади Москви», – пише видання.

Проєкт під назвою «Східний щит» розрахований на захист країн від прямих, так і гібридних загроз. «Досі неузгоджені спроби укріпити східний кордон Європейського Союзу об’єднали у намірах Естонію, Литву, Латвію та Польщу. На своїх кордонах з Росією та Білоруссю вони мають намір побудувати непроникний бар'єр за єдиним зразком», – розкриває задум Lidovky. За планом, на кордонах зведуть бункери, протитанкові загородження, засоби електронного захисту, а також мінні поля у разі безпосередньої загрози.

Раніше агентство Reuters писало, що Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати 700-кілометрову лінію оборони вздовж розмежувальної лінії з Росією та Білоруссю.

До слова, «Залізний купол» над Європою, якого неодноразово вимагав Дональд Туск, може стати реальністю. Перед самітом у Брюсселі польський прем'єр-міністр запевнив, що проект європейського щита протиповітряної оборони стає пріоритетним для всього Євросоюзу.Прем’єр-міністр додав, що в Євросоюзі він знаходить партнерів, які підтримують визнання побудови спільної ППО елементом необхідної європейської політики.