Столиця Литви готується до оборони: мерія оголосила про купівлю «зубів дракона» та план евакуації

План втечі з міста не готують, готують план його оборони, наголосив Бенкунскас. Але, за його словами, важливо мати плани евакуації

Мер: «Вільнюс – столиця, тому він мішень і ціль №1»

Мер литовської столиці Валдас Бенкунскас у вівторок, 2 липня, представив стратегію оборони міста. Серед заходів: план евакуації, удосконалення бомбосховищ та закупівля оборонних споруд. Про це повідомляє delfi.lt.

Підготовлений план щодо оборони міста, за словами мера, можна розділити на дві частини: допомогу обороні та зміцнення цивільної оборони. Допомога обороні мість заходи з контрмобільності, новий простір для дронів, набір військової комендатури та прийняття німецької бригади у Литві.

«Ціль на найближчі місяці, може, рік – охопити та створити необхідну мережу заходів для покриття всього міста заходами контрмобільності по всьому периметру. Планується придбання бетонних блоків для перекриття доріг, протитанкових «зубів дракона», сталевих «їжаків». Вони насамперед потрібні для блокування в'їзду до міста дорогами», – пояснив мер. Карту доріг, які будуть блоковані, обговорили зі спеціалістами оборони, і її не розголошують.

План втечі з міста не готують, готують план його оборони, наголосив Бенкунскас. Але, за його словами, важливо мати плани евакуації. Евакуація з міста, за словами мера, здійснюватиметься у шести напрямках, дорогами, що ведуть на захід і на південь.

«Поставлено завдання евакуації міста, всіх мешканців за 1,5 дні. Як цього досягти залежить від умов. Як я казав, можливі випадки саботажу, свідомі перешкоди. У нас буде щонайменше п'ять сценаріїв, залежно від конкретних умов», – сказав Бенкунскас.

Очільник міста наголосив і на важливості сховищ. За підрахунками, у столичних сховищах зараз можуть знайти укриття 50% мешканців. Але, за словами мера, мета – надати притулок для 100% мешканців.

«Головне, щоб люди знали, де найближчий до них притулок у разі повітряної тривоги», – зауважив мер. У Вільнюсі є 41 сирена для попередження про небезпеку, влітку встановлять ще 52. Восени тестуватимуть нову мережу.

«Вільнюс – столиця, тому він мішень і ціль №1. Ми знаходимося поряд з кордоном Білорусі. За кілька десятків кілометрів від Вільнюса є Островецька АЕС, яка є загрозою», – сказав Бенкунскас. Також за даними мера, наразі у Вільнюській комендатурі вже зареєструвалися майже 1900 осіб.

Нагадаємо, Президент Литви Гітанас Науседа підтримав вихід своєї країни з Міжнародної конвенції про заборону касетних боєприпасів. Литовська влада вважає, що вихід країни з Конвенції необхідний у зв'язку зі зміною геополітичних обставин після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.