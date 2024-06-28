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Європа хоче закритись від Росії «залізним куполом»: Туск розповів умови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європа хоче закритись від Росії «залізним куполом»: Туск розповів умови
«Залізний купол» може запрацювати у Європі
фото із відкритих джерел

Туск: ЄС профінансує проект «залізного купола» над Європою

«Залізний купол» над Європою, якого неодноразово вимагав Дональд Туск, може стати реальністю. Перед самітом у Брюсселі польський прем'єр-міністр запевнив, що проект європейського щита протиповітряної оборони стає пріоритетним для всього Євросоюзу.

Прем’єр-міністр додав, що в Євросоюзі він знаходить партнерів, які підтримують визнання побудови спільної ППО елементом необхідної європейської політики.

Уже після заходу стало відомо, що позитив Польщі виявився не даремним. Адже, як виявилось, проект буде дійсно реалізований, за умови, якщо Євросоюз його профінансує. Про це заявив журналістам польський прем'єр Дональд Туск після саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

«Польщі в результаті вдалося «пробити» цей проект (йдеться саме про деталі проекту загальноєвропейської системи ППО, – «Главком»)», – зазначив Туск на брифінгу, трансляція якого велася у соціальних мережах канцелярії польського прем'єра. 

Нагадаємо, як писало видання Bloomberg ще у травні цього року, прем'єр-міністри Греції та Польщі Кіріакос Міцотакіс та Дональд Туск запропонували голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн ініціювати створення спільної системи протиповітряної оборони, яка фінансувалася б із загального бюджету ЄС. Союзу потрібна «флагманська програма», така як повітряний щит, написали вони у листі до Ляйєн та уповноважених осіб ЄС.

Раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали  Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви.У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі, який розпочнеться в четвер, лідери чотирьох країн акцентують, що проєкту захисту 27 країн блоку з 450 мільйонами населення, також потрібна фінансова підтримка.

Читайте також: Польща створює буферну зону на кордоні з Білоруссю
Теги: Польща міністр Дональд Туск Європейський союз системи ППО

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