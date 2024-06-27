Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ

Країни, що межують з Росією, закликають будувати на кордоні лінію оборони

Вартість будівництва такої оборонної лінії оцінюють у приблизно в 2,5 мільярда євро (2,67 мільярда доларів).

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви, пише Reuters.

У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі, який розпочнеться в четвер, лідери чотирьох країн акцентують, що проєкту захисту 27 країн блоку з 450 мільйонами населення, також потрібна фінансова підтримка.

«Побудова системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією та Білоруссю вирішить гостру й нагальну потребу щодо убезпечення ЄС від військових і гібридних загроз», — йдеться в листі чотирьох лідерів.

Гібридні загрози стосуються поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і маніпуляції щодо мігрантів.

Деякі дипломати ЄС оцінили вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж 700-кілометрового кордону приблизно в 2,5 мільярда євро (2,67 мільярда доларів).

Європейські інвестиції в оборону та їх фінансування стануть однією з головних тем обговорення лідерів ЄС на саміті та тлі того, що війна Росії проти України триває вже третій рік, а Москва посилює гібридні операції проти Заходу.

Заклик до спільно фінансованої сухопутної лінії оборони на східному кордоні Європейського Союзу є доповненням до попередньої ініціативи Греції та Польщі щодо створення системи протиповітряної оборони ЄС за зразком ізраїльського «Залізного куполу», яка координувала поки що розділену повітряну оборону країн ЄС.

У листі йдеться, що планування та проведення лінії оборони на східному кордоні ЄС має здійснюватися в координації з НАТО та його військовими вимогами.

Нагадаємо, минулого місяця країни Балтії домовилися про створення «стіни дронів».