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Мобілізація в РФ: західна розвідка пророкує провал планів Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація в РФ: західна розвідка пророкує провал планів Путіна
Протягом усього часу війни Росія стикалася з проблемами навчання та оснащення
фото з відкритих джерел

Призовникам, ймовірно, видадуть старі речі та ненадійне спорядження

Експерти із західної розвідки  припускають, що російська влада зіткнеться з великими труднощами навіть при наборі 300 тисяч. Армії країни буде важко навчати та екіпірувати новобранців, якщо Кремль не зачекає кілька місяців, перш ніж відправляти їх на передову в Україну. Про це повідомляє Guardian.

Експерти з розвідки визнали, що справжня ціль вербування може бути вищою ніж 300 тисяч осіб. Так, деякі звіти припускають, що справжньою метою Кремля є мобілізація 1 мільйона людей.

Зазначимо, що протягом усього конфлікту Росія стикалася з проблемами навчання та оснащення, і офіційні особи сказали, що це майже напевно пошириться на новобранців.

«Ми вважаємо, що їм буде дуже складно навчатися, не кажучи вже про те, щоб швидко оснастити такі великі сили», – сказав чиновник.

Призовникам, ймовірно, видадуть старі речі та ненадійне спорядження. Західні офіційні особи вважають, що під час найму росіян існував явний регіональний ухил, який зосереджувався на бідних районах і меншинах на сході країни та уникав міських центрів середнього класу країни. Так, вони не бачать набору осіб у Санкт-Петербурзі чи Москві.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, куди РФ планує відправити мобілізованих.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Теги: розвідка росія чиновник мобілізація навчання влада

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