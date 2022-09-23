Лукашенко розповів, чи буде оголошувати мобілізацію в Білорусі

«Не буде ніякої мобілізації. Це брехня»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що в країні не буде мобілізації. Про це повідомив Telegram-канал «Пул первого», який висвітлює діяльність Лукашенка.

«Не буде ніякої мобілізації. Ми не збираємося мобілізовувати. Це брехня», – каже білоруський диктатор.

Лукашено зазначив, що про можливу мобілізацію говорять лише опоненти. Однак, за його словами, Білорусь обов'язково реагуватимуть на можливі загрози, спроби терактів. Щоб попередити загрози, в країні проводяться військові навчання, у тому числі за участю так званого народного ополчення.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про часткову мобілізацію у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Увечері 21 вересня у містах Росії відбулися акції протесту проти мобілізації. Поліція затримала понад тисячу учасників протестних акцій.