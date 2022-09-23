Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Лукашенко розповів, чи буде оголошувати мобілізацію в Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лукашенко розповів, чи буде оголошувати мобілізацію в Білорусі
Лукашенко заявив, що Білорусь обов'язково реагуватимуть на можливі загрози, спроби терактів
фото ілюстративне

«Не буде ніякої мобілізації. Це брехня»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що в країні не буде мобілізації. Про це повідомив Telegram-канал «Пул первого», який висвітлює діяльність Лукашенка.

«Не буде ніякої мобілізації. Ми не збираємося мобілізовувати. Це брехня», – каже білоруський диктатор.

Лукашено зазначив, що про можливу мобілізацію говорять лише опоненти. Однак, за його словами, Білорусь обов'язково реагуватимуть на можливі загрози, спроби терактів. Щоб попередити загрози, в країні проводяться військові навчання, у тому числі за участю так званого народного ополчення.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про часткову мобілізацію у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Увечері 21 вересня у містах Росії відбулися акції протесту проти мобілізації. Поліція затримала понад тисячу учасників протестних акцій

Читайте також:

Теги: Білорусь мобілізація війна росія Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадиров заявив, що мобілізації у Чечні не буде
Відмова Кадирова від мобілізації: чому це обернеться катастрофою для Росії
Сьогодні, 11:59
Макрон вважає вторгнення РФ в Україну «гігантською помилкою»
Мобілізація в Росії. Макрон поставив діагноз Путіну
Сьогодні, 09:52
Вчора в РФ поліція жорстоко розганяла мітинги  
Білоруські силовики відстежують росіян, які переховуються від мобілізації 
Вчора, 17:29

Соціум

Лукашенко розповів, чи буде оголошувати мобілізацію в Білорусі
Лукашенко розповів, чи буде оголошувати мобілізацію в Білорусі
Росія взялася шукати «гарматне м’ясо» серед працівників авіакомпаній
Росія взялася шукати «гарматне м’ясо» серед працівників авіакомпаній
Мобілізація: як священники благословляють росіян вбивати українців (відео)
Мобілізація: як священники благословляють росіян вбивати українців (відео)
РФ має план, як записати більше росіян в гарматне м'ясо
РФ має план, як записати більше росіян в гарматне м'ясо
Під звуки труби: як у Росії чоловіки йдуть на мобілізацію (відео)
Під звуки труби: як у Росії чоловіки йдуть на мобілізацію (відео)
Білоруські силовики відстежують росіян, які переховуються від мобілізації 
Білоруські силовики відстежують росіян, які переховуються від мобілізації 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
87K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
84K
Розвідка назвала країни, які постраждають у разі ядерного удару РФ
58K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
50K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
49K
Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту