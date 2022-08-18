Москва погрожує Європі «Кинджалом»

Росія посилила своє військове угрупування у Калінінградській області

У четвер, 18 серпня, Росія перебазувала у Калінінградську область, яка межує з Литвою та Польщею, три літаки МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами «Кинджал». Про це заявило російське міноборони.

У військовому відомстві РФ заявили, що перебазували літаки «у рамках додаткових заходів стратегічного стримування».

«У рамках виконання додаткових заходів стратегічного стримування здійснено перебазування трьох літаків МіГ-31І з гіперзвуковими ракетами «Кинджал» на аеродром Чкаловськ Калінінградської області», – заявили в міноборони РФ.

Зазначається, що на аеродромі Чкаловськ буде організовано цілодобове бойове чергування літаків МіГ-31 з гіперзвуковим авіаційним комплексом «Кинджал».

«Під час польоту відпрацьовано питання взаємодії з винищувальною авіацією Шостої армії ВПС та ППО, а також морською авіацією Балтійського флоту», – йдеться у повідомленні відомства.

«Кинджал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою, який Росія широко застосовує у рамках війни проти України. Його створено на базі модернізованого винищувача-перехоплювача далекого радіусу дії МіГ-31. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 тис. км.

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