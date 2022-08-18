Москва погрожує Європі «Кинджалом»
Росія посилила своє військове угрупування у Калінінградській області
У четвер, 18 серпня, Росія перебазувала у Калінінградську область, яка межує з Литвою та Польщею, три літаки МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами «Кинджал». Про це заявило російське міноборони.
У військовому відомстві РФ заявили, що перебазували літаки «у рамках додаткових заходів стратегічного стримування».
«У рамках виконання додаткових заходів стратегічного стримування здійснено перебазування трьох літаків МіГ-31І з гіперзвуковими ракетами «Кинджал» на аеродром Чкаловськ Калінінградської області», – заявили в міноборони РФ.
Зазначається, що на аеродромі Чкаловськ буде організовано цілодобове бойове чергування літаків МіГ-31 з гіперзвуковим авіаційним комплексом «Кинджал».
«Під час польоту відпрацьовано питання взаємодії з винищувальною авіацією Шостої армії ВПС та ППО, а також морською авіацією Балтійського флоту», – йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив європейським атомним станціям. Він заявив, що в Євросоюзі також є атомні станції, і там можливі «випадкові інциденти».
Також депутат Держдуми РФ Олег Морозов пригрозив війною Польщі. Він заявив, що через висловлювання свого керівництва Польща «може опинитися в черзі на денацифікацію».
Російський рупор пропаганди Володимир Соловйов раніше висловив погрози усім «ворогам РФ». За його словами, у Європі починає знову працювати гітлерівський Рейх, тож «боротися з нацизмом» доведеться не тільки в Україні.
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