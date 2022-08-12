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Соратник Путіна погрожує європейським атомним станціям

Надія Клочко
glavcom.ua
Соратник Путіна погрожує європейським атомним станціям
Росія шантажує світ, погрожуючи атомним електростанціям
фото з відкритих джерел

Політик відреагував на звинувачення на адресу Росії у обстрілах Запорізької АЕС

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в Євросоюзі також є атомні станції, і там можливі «випадкові інциденти». Про це російський політик написав у своєму Telegram.

Заступник голови Радбезу РФ звинуватив в обстрілі Запорізької атомної електростанції (АЕС) українських військових. За його словами, «ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів».

«Кажуть, що це Росія. Це очевидна, 100-відсоткова брехня навіть для тупуватої русофобної публіки. Навіть ООН не вірить. Кажуть, що випадково виходить. Типу не хотіли. Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі», – написав він.

Соратник Путіна погрожує європейським атомним станціям фото 1

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: росія Дмитро Медведєв АЕС

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