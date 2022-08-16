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Росія погрожує делегації МАГАТЕ через поїздку на Запорізьку АЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія погрожує делегації МАГАТЕ через поїздку на Запорізьку АЕС
Росія погрожує МАГАТЕ через поїзду на ЗАЕС
фото із відкритих джерел

Міноборони РФ «анонсувало» масштабні провокації біля ЗАЕС

Поїздка делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення стане дуже небезпечною. Відповідну заяву зробив заступник директора Департаменту з питань контролю за озброєннями МЗС Росії Ігор Вишневецький, передає російська служба BBC.

Дипломат таким чином прокоментував заяву представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка про те, що ООН могла б посприяти організації такої поїздки.

«У цьому випадку все що завгодно могло б статися, якби делегація МАГАТЕ поїхала через лінію фронту. У цьому випадку ми, російська сторона, ніяк не можемо забезпечити їх безпеку», – попередив він.

Україна неодноразово стверджувала – і ніхто, крім Росії, з нею в цьому не сперечається, – що російські війська, які утримують Запорізьку АЕС, самі обстрілюють її, з тим щоб потім звинувачувати в цьому українську армію.

Водночас Міноборони РФ «анонсувало» масштабні провокації біля ЗАЕС. У їхній підготовці традиційно звинуватило ЗСУ. У відомстві стверджують, що в Нікополь нібито перекинули окремий полк українських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Проте місія відбудеться, лише за умови якщо з цим погодяться українська і російська сторони.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

15 серпня Зеленський закликав Росію покинути Запорізьку атомну електростанцію «без жодних умов»

Читайте також: Що робити у разі радіаційної аварії: МОЗ надало інструкції
Теги: АЕС Запорізька АЕС МАГАТЕ росія

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