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«Відповідь буде страшною». Росія відреагувала на нові заяви Банкової про Кримський міст 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Відповідь буде страшною». Росія відреагувала на нові заяви Банкової про Кримський міст 
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Вікіпедія

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст, що з'єднує окупований півострів з материковою частиною Росії, як законну військову мету. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Guardian.

«Це незаконне будівництво і основні ворота для постачання російської армії в Криму. Такі об'єкти повинні бути знищені», – вважає радник. 

У Держдумі країни-терористки вже відповіли на слова Подоляка. Депутат Державної Думи Дмитро Бєлік назвав Кримський міст «не лише стратегічним об'єктом, а й символом возз'єднання республіки з Росією». Про це пишуть російські ЗМІ. Він додав, що міст надійно захищений кількома лініями протиракетної оборони, силами спецслужб та правоохоронних органів.  

Також перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що «якщо Україна спробує зруйнувати Кримський міст, то російська відповідь буде настільки страшною, що її важко описати». 

Нагадаємо, раніше колишній командувач військ НАТО Філіп Брідлав закликав Україну знищити Кримський міст. Він наголосив, що Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши міст через Керченську протоку, який з'єднує материкову Росію з Кримом, використовуючи нещодавно поставлені ракети «Гарпун». 

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж Українські висловив думку, що українські військові найближчим часом навряд чи завдаватимуть ударів по Кримському мосту. Однак цей об’єкт стане ціллю для ЗСУ у перспективі.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов раніше оприлюднив у своєму Twitter фото, яким зробив послання росіянам щодо майбутнього для Кримського мосту.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270. Представник української розвідки зазначив, що сьогодні саме через Крим Росія переправляє озброєння і техніку у тимчасово захоплені райони Півдня України.

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Теги: росія Кримський міст

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