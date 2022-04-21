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    Путін ротом свого пропагандиста озвучив нову погрозу Європі (відео)

    Соловйов вже остаточно пустився берега і вирішив погрожувати усьому світу - Путін ротом свого пропагандиста озвучив нову погрозу Європі (відео)
    Соловйов вже остаточно пустився берега і вирішив погрожувати усьому світу
    скріншот з відео

    Триває 57-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Російський рупор пропаганди Володимир Соловйов вирішив не розмінюватися на дрібниці і став погрожувати усім «ворогам РФ».

    За його словами, у Європі починає знову працювати гітлерівський Рейх, тож боротися з нацизмом доведеться не тільки в Україні.

    «Денацифікувати доведеться, судячи з усього, не лише Україну. Війна з Європою та світом починає набирати цілком конкретні риси. А це значить, що діяти нам треба буде по іншому, набагато жорсткіше», − заявив пропагандист.

    Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов неабияк засмутився через загибель флагмана Чорноморського флоту Росії ракетного крейсера «Москва».

    Зокрема, Соловйов звинуватив російських військових, що вони не догледіли за крейсером.

    Теги: росія окупанти пропаганда війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін ротом свого пропагандиста озвучив нову погрозу Європі (відео)