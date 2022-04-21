Путін ротом свого пропагандиста озвучив нову погрозу Європі (відео)

Триває 57-й день повномасштабної війни Росії проти України

Російський рупор пропаганди Володимир Соловйов вирішив не розмінюватися на дрібниці і став погрожувати усім «ворогам РФ».

За його словами, у Європі починає знову працювати гітлерівський Рейх, тож боротися з нацизмом доведеться не тільки в Україні.

«Денацифікувати доведеться, судячи з усього, не лише Україну. Війна з Європою та світом починає набирати цілком конкретні риси. А це значить, що діяти нам треба буде по іншому, набагато жорсткіше», − заявив пропагандист.

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов неабияк засмутився через загибель флагмана Чорноморського флоту Росії ракетного крейсера «Москва».

Зокрема, Соловйов звинуватив російських військових, що вони не догледіли за крейсером.