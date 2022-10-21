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Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона
Борис Джонсон тричі відвідував Київ після початку російського вторгнення
фото з відкритих джерел

Британці сприйняли жарт на офіційному Twitter-акаунті України як втручання у внутрішню політику країни

В офіційному Twitter-акаунті України було оприлюднено мем, який натякає на підтримку Бориса Джонсона у майбутніх виборах на пост прем’єр-міністра Великої Британії після відставки Ліз Трасс. Через що українська сторона зіткнулася з критикою з боку британців, пише видання Newsweek.

В офіційному акаунті України у Twitter, який, за даними ЗМІ, веде Офіс президента, 20 жовтня зробили публікацію, яка недвозначно вказує на симпатії до Бориса Джонсона. Там опублікували мем, на якому зображено зірку британського комедійно-драматичного серіалу «Краще подзвоні Солу» Боб Оденкерек. На картинці він одягає маску Джонсона, а поруч шрифтом як на постері серіалу написано «Краще подзвоніть Борису».

Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона фото 1

Борис Джонсон, як уже повідомлялося, імовірно знову претендуватиме на пост прем’єра, адже має високий рівень підтримки серед членів правлячої у Великій Британії Консервативної партії. Будучи на посаді, він дуже активно підтримував Україну і тричі з початку російського вторгнення відвідував Київ та має теплі стосунки з президентом Зеленським.

Проте, ще до своєї відставки у липні Джонсон заявляв, що Британія надалі підтримуватиме Україну, незалежно від того, кого оберуть на його пост, адже цю позицію поділяє вся правляча Консервативна партія. І справді підтримку Україні висловлювали і конкуренти Трасс на виборах Ріші Сунак та Пеппі Мордоунт. Саме тому мем про Джонсона викликав шквал критики. Британці заявили, що українцям не варто втручатися у внутрішню політику союзника.

«Чи не думали ви про те, щоб не коментувати політичні процеси в інших країнах – щоб не відчужувати свою широку базу підтримки, і тому що ви просто не розумієте, що там відбувається?» – написав у Twitter Стів Перс, професор права з Університету Ессекса.

Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона фото 2

«Абсолютно ганебно, – написав у Twitter ірландський журналіст Ендрю Квінн. – Справжній ляпас для всіх людей у Великій Британії, які підтримали Україну та прийняли українських біженців у свої домівки. Такий необачний твіт. Огидно».

Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона фото 3

«Це неймовірно образливо», – написала в Twitter Нісрін Алван, доцент-професор громадської охорони здоров’я Саутгемптонського університету.

Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона фото 4

«Британський народ у переважній більшості підтримує українців у їхній боротьбі за самовизначення проти цього сучасного нацизму. Британський народ також надзвичайно ненавидить Бориса Джонсона. Він корумпований. Він корисливий. Він британський Трамп. Будь ласка, припиніть зневажати його», – написав подкастер і блогер Джеймс Дарт у Twitter.

Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона фото 5

Наразі твіт із мемом про Бориса Джонсона на офіційному Twitter-акаунті України недоступний. Імовірно, він був видалений. 

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс йде з посади. Трасс пробула на посаді 45 днів і заявила, що залишиться ще на деякий час до призначення наступника. Нового лідера Консервативної партії Великої Британії обиратимуть вже наступного тижня.

До слова, раніше Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. 

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Теги: Україна Боріс Джонсон Велика Британія

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