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МЗС Франції прокоментувало «різдвяне перемир'я» Росії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
МЗС Франції прокоментувало «різдвяне перемир'я» Росії
«Це ще один доказ цинізму Росії», – заявили в МЗС Франції
фото з відкритих джерел

«Ця заява – груба спроба Росії приховати свою відповідальність»

Одностороннє оголошення Кремлем «припинення вогню» з нагоди православного Різдва нікого не може обдурити. Франція вважає, що справедливого та міцного миру не може бути досягнуто без повного виведення російських військ з усієї території України. Про це йдеться у заяві пресслужби МЗС Франції.

«Це єдиний спосіб покласти край випробуванням, з якими український народ стикається вже майже 11 місяців, мужньо борючись за свою свободу та незалежність проти російського агресора», - йдеться у повідомленні.

МЗС Франції наголошує: Росія демонструє, що не хоче миру і мало дбає про свої міжнародні зобов'язання, включаючи зобов'язання за Статутом ООН.

«Ця заява – груба спроба Росії приховати свою відповідальність, оскільки вона продовжує нарощувати свої зловживання і безжально бомбити всю територію України, у тому числі завдаючи ударів по критично важливих об'єктах та цивільному населенню посеред зими. Це ще один доказ цинізму Росії», – заявили у МЗС Франції.

У дипломатичному відомстві додали, що Франція повністю підтримує «мирний план із 10 пунктів», представленого президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Держдеп США назвав оголошене Путіним «‎різдвяне перемир'я» цинічним. «Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України», - заявив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

Речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяви президента РФ Володимира Путіна щодо різдвяного припинення вогню заявив, що жодне тимчасове перемир’я «не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права». 

Крім того, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про припинення вогню на Різдво, щоб відвести фокус уваги росіян від масової ліквідації окупантів у Макіївці. Також радник міністра вважає, що перемир'я Путін може використати ще й для провокацій у Києво-Печерській Лаврі.

До того ж, як поінформувало Міноборони, за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи, – жодне з них Росія не виконала.

У той же час міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що на Різдво, 6-7 січня, РФ планує влаштувати провокації та підірвати декілька православних храмів у Донецьку та в інших населених пунктів на окупованих територіях. 

 

 

Теги: Франція росія війна агресія тероризм окупанти

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