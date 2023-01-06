Окупанти на Різдво планують підірвати декілька храмів на окупованих територіях — InformNapalm

Росія планує зняти пропагандистські сюжети для внутрішньої російської аудиторії

На Різдво, 6-7 січня, РФ планує влаштувати провокації та підірвати декілька православних храмів у Донецьку та в інших населених пунктів на окупованих територіях. Про це повідомила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

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«За даними двох наближених до бойовиків «ДНР» HUMINT-джерел InformNapalm, існує висока вірогідність того, що декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях можуть бути заміновані та підірвані під час святкової ранкової служби 7 січня», – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідників, Росія планує зняти пропагандистські сюжети для внутрішньої російської аудиторії і таким чином ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації. Для цього вони планують використати зібрані з інших місць вибухів уламки Himars.

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«У нас залишається дуже мало часу, щоб зібрати додаткові свідчення, тому ми оприлюднюємо ці неповні дані з надією, що задум рашистів буде зірваний внаслідок розголосу», – наголошується у повідомленні InformNapalm.

В організації додали, що публічна заява Путіна щодо намірів оголосити так званий «режим припинення вогню» може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до вказаного терористичного акту, адже це цілком відповідає духу звичних для РФ операцій «під чужим прапором».

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

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Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував. – «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч на деякий час зупинити просування українських військових на Донбасі.