Генсек ООН дав оцінку «різдвяному перемир'ю» Росії

Гутерреш вітає будь-яке перемир’я в Україні

Жодне тимчасове перемир’я «не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права». Про це сказав речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяви президента РФ Володимира Путіна щодо різдвяного припинення вогню, передає «Укрінформ».

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Водночас речник підкресли , що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вітає будь-яке перемир’я в Україні.

«Можливість перспективи цього святого періоду, з припиненням усіх бойових дій, завжди вітається Генеральним секретарем», – зазначив Дюжаррік.

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Як повідомлялося, міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.