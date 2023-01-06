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За дев’ять років війни – жодного реального перемир’я від РФ: Міноборони нагадало дати

Людмила Яцюк
glavcom.ua
За дев’ять років війни – жодного реального перемир’я від РФ: Міноборони нагадало дати
Російські окупаційні війська ніколи не дотримуються власних обіцянок
фото ілюстративне з відкритих джерел

Тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню

За дев’ять років війни Росія жодного разу не дотрималась домовленостей про перемир’я. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зі інформацією Міноборони, усього за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи:

  • з 18:00 05.09.2014 р.
  • з 00:00 15.02.2015 р.
  • з 00:00 01.10.2015 р.
  • з 00:00 30.04.2016 р. (Великоднє перемир'я)
  • з 00:00 01.09.2016 р. (шкільне перемир'я)
  • з 00:00 24.12.2016 р. (Новорічне перемир'я)
  • з 00:00 24.06.2017 р. (хлібне перемир'я)
  • з 00:00 25.08.2017 р. (шкільне перемир'я)
  • з 00:00 23.12.2017 р. (Новорічне перемир'я)
  • з 00:00 05.03.2018 р.
  • з 00:00 30.03.2018 р. (Великоднє перемир'я)

«Усі ці перемир’я зірвані навмисними діями ворога. Приміром, під час так званого «всеосяжного весняного перемир'я» 2018-го за 22 дні проголошеної «тиші» ворог здійснив щонайменше 153 обстріли, під час яких шестеро українських військовослужбовців загинули, 12 зазнали поранень», – зазначила Ганна Маляр.

Під час проведення операції Об’єднаних сил Україна ще кілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню. Утім, їх результати були аналогічними попереднім.

Тільки у 2019 році бойові втрати української армії на Донбасі становили 97 загиблих. У 2020-му до початку останнього, липневого перемир’я, загинуло ще 32 військовослужбовця ЗСУ, 220 поранено.

27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню». Однак ворог його дотримувався лише півгодини. Близько 00:20 російські війська обстріляли підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ще один обстріл зафіксований близько 9-ї ранку.

Зрештою, з 27 липня 2020 року по 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тис. ворожих обстрілів.

«Тому тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Держдеп США назвав оголошене Путіним «‎різдвяне перемир'я» цинічним. «Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України», - заявив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

Речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяви президента РФ Володимира Путіна щодо різдвяного припинення вогню заявив, що жодне тимчасове перемир’я «не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права». 

Крім того, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про припинення вогню на Різдво, щоб відвести фокус уваги росіян від масової ліквідації окупантів у Макіївці. Також радник міністра вважає, що перемир'я Путін може використати ще й для провокацій у Києво-Печерській Лаврі.

Тим часом міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що на Різдво, 6-7 січня, РФ планує влаштувати провокації та підірвати декілька православних храмів у Донецьку та в інших населених пунктів на окупованих територіях. 

Теги: війна росія тероризм агресія Міноборони Мінські угоди

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