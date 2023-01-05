Держдеп США назвав оголошене Путіним «‎різдвяне перемир'я» цинічним

«Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України»

У Державному департаменті США вважають, що Росія хоче використати оголошене припинення вогню на Різдво для відпочинку своїх сил і перегрупування. Про це завив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

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«З нашої точки зору, є одне слово, яке описує це в найкращий спосіб – «цинізм». Це значною мірою цинічно, бо (пропозиція Росії – ред.) з’явилася лише через кілька днів після того, як Москва провела новорічні атаки проти цивільної інфраструктури України», – зауважив представник американського відомства.

Він наголосив, що Росія й раніше послідовно намагалася вражати центри цивільного життя.

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«Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України», – зазначив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував. – «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч на деякий час зупинити просування українських військових на Донбасі.