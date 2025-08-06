Навроцький дав обіцянку щодо польської армії

Президент Польщі пообіцяв докласти усіх зусиль, щоб польська армія була провідною силою НАТО в Європі

Президент Польщі Кароль Навроцький, який склав 6 серпня, пообіцяв зробити армію країни провідною силою НАТО в Євросоюзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Навроцький офіційно взяв на себе роль головнокомандувача. З цього моменту він отримав усі повноваження затверджувати генеральські звання, призначати начальника Генерального штабу і, в разі збройного конфлікту, призначати головнокомандувача Збройними Силами.

«Я підтримаю всі зусилля з модернізації польської держави і польської армії. Але давайте чітко розуміти: союзники захищають тільки тих, хто може захистити себе сам. Тому, як президент, я зроблю все можливе, щоб у найближчі роки створити польську армію чисельністю не менше 300 000 осіб», – заявив він.

На думку Навроцького, Польща повинна мати «найсильнішу армію Північноатлантичного альянсу в Європі». Але він визнав, що це буде дуже складним процесом. «Але хто, як не президент Польщі, повинен повірити, що протягом найближчих п'яти, десяти, двадцяти років Польща стане військовою державою Європи?» – запитав він.

Навроцький пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб це сталося. Після виступу він спостерігав за військовим парадом, який завершив церемонію.

Нагадаємо, Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі 6 серпня. Він виголосив свою першу промову на посаді.

Зокрема, Навроцький оголосив про початок роботи над новою конституцією, яка має бути прийнята у 2030 році. За його словами, громадяни потребують чітких, прозорих принципів співпраці між політиками, а також забезпечення інтересів суверенітету.

Президент України Володимир Зеленський привітав польського колегу та висловив вдячність його попереднику Анджею Дуді за допомогу.

Як відомо, наприкінці липня Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, який висловив підтримку українцям і запевнив у продовженні допомоги.