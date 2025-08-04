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Депутат Сейму Польщі заговорив про візи для українців: чи можливо це

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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Депутат Сейму Польщі заговорив про візи для українців: чи можливо це
У Польщі заговорили про повернення візового режиму для України: причиною стала диверсія
фото: Ratinggroup

Польща вимагатиме скасувати безвіз для тих країн, чиї громадяни вчиняють найбільше злочинів

Польські поліцейські та служби хотіли б повернення безвізового режиму з багатьма країнами, включаючи Україну, однак їх бажання ігнорується. Як повідомляє «Главком», про це заявив депутат Сейму Польщі Кшиштоф Босак.

«Неофіційно, поліцейські та служби хотіли б повернення безвізового режиму з багатьма країнами, включаючи Україну, але політики... ігнорують їхні голоси з таких питань та не забезпечують достатніх коштів чи інструментів для контролю масової, мультикультурної імміграції з пострадянського простору», – зазначив він.

Таку заяву політик зробив через затримання поліцією у польському місті Сопот українця, якого підозрюють у створенні загрози життю та здоров’ю багатьох людей. Чоловіка затримали 21 липня за підозрою у руйнуванні інфраструктури водопостачання, що сталося 15 липня. Крім того, йому інкримінують пошкодження електрощитків та використання чужого посвідчення особи.

Чоловік частково зізнався у злочинах та підтвердив, що знищив кабель системи водопостачання та три електрощитки. Суд ухвалив рішення взяти його під варту на три місяці.

Видання Do Rzeczy повідомляє, що українцю загрожує від пів року до 8 років ув’язнення за напад на інфраструктуру, від 3 місяців до 5 років – за знищення майна, а також штраф, обмеження волі або до 2 років ув’язнення за використання чужих документів. Журналісти підкреслили, що це не перший випадок диверсії з боку громадянина України в Польщі.

Слід зазначити, що Польща планує скасувати безвіз для деяких країн. Зокрема, за інформацією In Poland, таку санкцію планують ввести для мандрівників з країн, громадяни яких становлять найбільшу загрозу. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек, список країн вже формується.

Причиною називають часті порушення закону та злочини з боку громадян цих держав. У переліку розглядають Грузію, Вірменію, Венесуелу та Колумбію.

Зазначається, що у Варшаві активізувалися грузинські банди, а громадяни Вірменії займають високі позиції у статистиці злочинності. Венесуелу вважають країною, яка частково контролюється росіянами.

Наразі Польща не може самостійно ухвалити рішення про скасування безвізу. Тому країна готує спільну заявку для всіх країн Шенгенської зони.

За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, Польща не може скасувати безвізовий режим з Україною у зв'язку з тим, що він був підписаний з Європейським Союзом. На його думку, деякі польські депутати говорять про таку можливість, щоб здобути популярність всередині країни. «Скасувати безвіз можуть лише на рівні ЄС і лише згідно процедури», – додав він. 

Нагадаємо, що у Львові на частині території колишнього цвинтаря на вул. Мідна у Шевченківському районі українсько-польська експедиція проводитиме ексгумацію задля перепоховання останків солдатів Війська Польського. Орієнтовно ексгумаційні роботи триватимуть до 30 серпня, а після їх завершення територію впорядкують і збережуть як зелену зону.

 

Теги: безвізовий режим Польща візи підозра

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