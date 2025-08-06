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Польща отримає нову конституцію. Навроцький назвав терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Польща отримає нову конституцію. Навроцький назвав терміни
Новий лідер Польщі пообіцяв, що оберігатиме конституцію 1997 року
скріншот з відео

Для роботи над основним законом держави Навроцький планує створити конституційну раду

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про початок роботи над новою конституцією. Вона має бути прийнята у 2030 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інавгураційну промову політика.

«Я з вдячністю дивлюся на творців конституції 1997 року, охоронцем якої я є і буду. Однак сьогодні, майже через 30 років, ми опинилися в абсолютно новій соціальній та геополітичній ситуації. Останнім часом було так багато конфліктів щодо компетенцій, а польська конституція порушувалася так регулярно, що ми, як політичний клас, повинні почати працювати над рішеннями для нової конституції», – пояснив польський президент.

За словами Навроцького, громадяни потребують чітких, прозорих принципів співпраці між політиками, забезпечення інтересів суверенітету, безпеки польської держави, і потрібно це робити вже зараз, починаючи з 2025 року, щоб бути готовими найпізніше у 2030 році. Для роботи над новим документом Навроцький планує створити конституційну раду при Президентському палаці, до якої увійдуть представники усіх політичних кіл та науковці.

Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав польського колегу Кароля Навроцького зі вступом на посаду та висловив вдячність його попереднику Анджею Дуді за допомогу українській державі в її найтяжчі часи.

Як відомо, наприкінці липня Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, який висловив підтримку українцям і запевнив у продовженні допомоги.

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Теги: Конституція Польща Кароль Навроцький

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