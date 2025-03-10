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Польща розкрила деталі програми військової підготовки. Буде дві версії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Польща розкрила деталі програми військової підготовки. Буде дві версії
Міноборони Польщі організує інтерактивну карту, де можна буде обрати військового інструктора і вид навчання, який він зможе пройти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міноборони Польщі: До програми залучатимуться як військовослужбовці дійсної служби, так і ті, хто вже служив і захоче долучитися

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військова підготовка в країні в майбутньому буде доступна всім громадянам і надаватиметься у двох варіантах – базовому та розширеному. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24

Зазначається, що відомство організує інтерактивну карту, де можна буде обрати військового інструктора і вид навчання, який він зможе пройти.

«Ця програма буде комплексною підготовкою, до якої залучатимуться як військовослужбовці дійсної служби, активного резерву, так і ті, хто вже служив і захоче долучитися, до них також буде адресована ця пропозиція», – заявив Косіняк-Камиш.

Також заступник міністра Цезарій Томчик заявив, що програма військової підготовки може набути чинності «раніше наступного року».

«Найближчими днями і тижнями ми представимо комплексний план, щоб громадськість також могла дізнатися деталі, але найважливіше те, що ми хочемо, щоб це була універсальна і добровільна програма», – зазначив заступник голови Міноборони.

Нагадаємо, польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

«До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був підготовлений до війни», – каже він.

Зокрема, Польща посилила безпекові заходи та заявила про створення нової бригади на кордоні з Росією. У її складі служитимуть кілька тисяч солдатів. Такі дії покликані захистити країну від потенційних загроз із боку країни-агресора.

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Теги: Польща військові військові навчання армія

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