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Зеленський розповів, скільки грошей надійшло на закупівлю американської зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський розповів, скільки грошей надійшло на закупівлю американської зброї
Зеленський поінформував генсека НАТО про наслідки російських обстрілів України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, партнери погодилися виділити понад $1 млрд на закупівлю американської зброї для України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Як зазначив президент, за два дні європейські партнери погодилися виділити понад $1 млрд на закупівлю американської зброї. «Це свідчення того, що Командування НАТО з підготовки та надання допомоги в галузі безпеки Україні (Nsatu) працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це. Марк також розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи», – каже він.

Крім того, Зеленський поінформував генсека НАТО про ситуацію в Харкові та інших українських містах, які Росія обстрілює інтенсивніше, а також про ситуацію на фронті та потреби українських воїнів. «Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати», – додав президент.

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру.

Як відомо, Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії».

Також Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та НАТО працюють над створенням механізму постачання озброєння Україні, який дозволить пришвидшити передачу зброї завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу.

До слова, посол Сполучених Штатів Америки у НАТО Метью Вітакер заявляв, що найближчим часом одразу декілька країн можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України.

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Теги: Марк Рютте Володимир Зеленський військова допомога НАТО

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