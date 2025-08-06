Навроцький склав присягу президента Польщі (відео)

Навроцький склав присягу президента перед Національними зборами

Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WP Wiadomości.

«Приймаючи з волі народу посаду президента Республіки Польща, урочисто присягаю, що буду дотримуватися положень Конституції, непохитно захищатиму гідність народу, незалежність і безпеку держави, а благо вітчизни та добробут громадян завжди будуть для мене найвищим обов'язком. Нехай допоможе мені Бог», – заявив Навроцький.

Видання наголосило, що присяга президента є одним з найважливіших моментів у політичному житті Польщі. Вона складається на першому засіданні Сейму після виборів, перед Національними зборами, тобто об'єднаними палатами Сейму і Сенату. Саме з моменту її складання офіційно починається каденція глави держави.

Нагадаємо, Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, які відбулися минулого місяця, попри численні скарги щодо порушень під час голосування.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Втім Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія.

До слова, 31 липня президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. За словами глави держави, Україна розраховує на те, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером і союзником.