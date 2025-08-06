Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Навроцький склав присягу президента Польщі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Навроцький склав присягу президента Польщі (відео)
Навроцький офіційно заступив на посаду
фото: PAP

Навроцький склав присягу президента перед Національними зборами

Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WP Wiadomości.

«Приймаючи з волі народу посаду президента Республіки Польща, урочисто присягаю, що буду дотримуватися положень Конституції, непохитно захищатиму гідність народу, незалежність і безпеку держави, а благо вітчизни та добробут громадян завжди будуть для мене найвищим обов'язком. Нехай допоможе мені Бог», – заявив Навроцький.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Видання наголосило, що присяга президента є одним з найважливіших моментів у політичному житті Польщі. Вона складається на першому засіданні Сейму після виборів, перед Національними зборами, тобто об'єднаними палатами Сейму і Сенату. Саме з моменту її складання офіційно починається каденція глави держави.

Нагадаємо, Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, які відбулися минулого місяця, попри численні скарги щодо порушень під час голосування.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Втім Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія.

До слова, 31 липня президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. За словами глави держави, Україна розраховує на те, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером і союзником.

Читайте також:

Теги: Польща Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС з 29 серпня 2025 року відкликає згоду на роботу генерального консульства Польщі в Калінінграді
Росія закриває консульство Польщі у відповідь на «ворожі дії» Варшави
11 липня, 15:54
Одержувачами повісток будуть чоловіки та окрема група жінок віком старше 19 років
Польща викличе понад 200 тис. громадян на ВЛК
14 липня, 13:37
Нерегулярні перевізники, окрім «Нижанковичів», можуть зареєструватись на інші пункти пропуску
В одному з пунктів пропуску обмежено проїзд автобусів
9 липня, 16:40
Брауну загрожує кримінальне переслідування за 17 злочинів
Польському політику загрожує в’язниця за зухвалу крадіжку українського прапора
17 липня, 15:16
Польське зовнішньополітичне відомство пояснило своє рішення кількома причинами
Польща просить своїх громадян не відвідувати Росію
18 липня, 18:45
Польща придбала у Південної Кореї 180 танків
У Європи з'явився новий ключовий постачальник зброї на заміну США – CNN
12 липня, 15:42
Завод Barlinek у Вінниці
РФ атакувала польський завод у Вінниці. Чим відома компанія Barlinek
16 липня, 13:36
У Любліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ України Андрія Сибіги, Польщі Радослава Сікорського та Литви Кястутіса Будриса
Україна, Польща і Литва домовилися започаткувати форум істориків
16 липня, 18:30
Політики домовилися про обмін візитами
Зеленський вперше зідзвонився з обраним президентом Польщі Навроцьким
31 липня, 14:26

Соціум

Навроцький склав присягу президента Польщі (відео)
Навроцький склав присягу президента Польщі (відео)
Німеччина дозволить пацієнтам із депресією лікуватись психоделічними препаратами
Німеччина дозволить пацієнтам із депресією лікуватись психоделічними препаратами
Річниця Курської операції. Сирський підбив підсумки
Річниця Курської операції. Сирський підбив підсумки
Сонячні затемнення можуть викликати новий туристичний бум у Іспанії
Сонячні затемнення можуть викликати новий туристичний бум у Іспанії
У Брянську пролунали вибухи у районі нафтобази
У Брянську пролунали вибухи у районі нафтобази
У США розбився медичний літак: є загиблі
У США розбився медичний літак: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8421
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
5297
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4192
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua