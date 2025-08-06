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Ми відчували, що Польщі не байдуже: Зеленський звернувся до Навроцького та Дуди

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Ми відчували, що Польщі не байдуже: Зеленський звернувся до Навроцького та Дуди
Київ вдячний Варшаві за її незмінну підтримку, наголосив Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення партнерства та протидію спільним загрозам

Президент України Володимир Зеленський привітав польського колегу Кароля Навроцького зі вступом на посаду та висловив вдячність його попереднику Анджею Дуді за допомогу українській державі в її найтяжчі часи. Про це, як повідомляє «Главком», глава нашої країни написав у соцмережах.

Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького зі вступом на посаду Президента Республіки Польща

Ми відчували, що Польщі не байдуже: Зеленський звернувся до Навроцького та Дуди фото 1

«Бажаю успіхів у реалізації волі та прагнень польського народу. Сподіваюся на конструктивний і прямий діалог задля спільних інтересів наших країн. Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення нашого партнерства та протидію спільним загрозам», – написав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Київ вдячний Варшаві за її незмінну підтримку, додавши, що шляхом свободи й безпеки Україна та Польща можуть йти лише разом, поряд з іншими вільними європейськими народами.

Окремо український президент висловив вдячність за лідерство, особисту відданість і непохитну підтримку України в найтяжчі часи Анджею Дуді, який керував країною 10 років.

Ми відчували, що Польщі не байдуже: Зеленський звернувся до Навроцького та Дуди фото 2

«З перших хвилин повномасштабної війни ми відчували, що Польщі не байдуже, і постійно працювали разом заради захисту нашої незалежності – а отже, і польської незалежності», – наголосив Володимир Зеленський, підкресливши, що внесок 10-го президента Республіки Польща у зміцнення відносин двох сусідніх країн має історичне значення.

Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді.

До слова, наприкінці липня Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, який висловив підтримку українцям і запевнив у продовженні допомоги.

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Теги: Польща Анджей Дуда Володимир Зеленський Кароль Навроцький

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