Австралія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої та трьох міністрів РФ

Окрім неї, під санкції потрапили племінники російського диктатора Михайло Путін і Роман Путін та його двоюрідний брат Ігор Путін

Уряд Австралії у п'ятницю, 1 липня, додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії, серед яких колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва, яка обіймає посаду голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії «Національна медіагрупа». Вважається, що вона має тісні особисті стосунки з Володимиром Путіним. Про це повідомляється у листі австралійського МВС.

У повідомленні відомства зазначено, що автономні санкції австралійського уряду вводяться щодо міністра сільського господарства РФ Дмитра Патрушева, міністра транспорту Віталія Савельєва, а також голови міністерства будівництва та ЖКГ Ірека Файзулліна.

Крім того, заборонні заходи були вжиті проти президента НВФ «Газфонд» Юрія Шамалова, бізнесмена Олександра Плехова, члена ради директорів «Согаза» Михайла Клішина, голови правління акціонерного товариства «Росгеологія» Сергія Горькова, співзасновника найбільшої компанії на ринку комерційної нерухомості Росії – компанії Київська площа» Року Нісанова, колишнього президента холдингу АФК «Система» Євгена Новицького, власника групи компаній ЄСП Григорія Березкіна та президента групи компаній «Меркурій» Ігоря Кесаєва.

Окрім них, під санкції потрапили племінники російського диктатора Михайло Путін і Роман Путін та його двоюрідний брат Ігор Путін.

Нагадаємо, 28 червня США запровадили санкції проти російського холдингу «Ростех», зокрема, проти авіаційних підприємств, які входять до цієї державної компанії.

У відповідь МЗС Росії заборонило в’їзд дружині та доньці президента США Джо Байдена.