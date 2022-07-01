Коли з Росії будуть зняті санкції: Єрмак назвав дві умови

Санкції з Росії мають бути зняті тільки після повної компенсації за знищене майно і убитих людей в Україні, а також після появи реальних гарантій неповторення нинішньої війни

Санкційна політика має зупинити Росію зараз і не допустити агресії Кремля у майбутньому

Андрій Єрмак пояснив, що Росія має виконати дві ключові умови для того, аби Захід зняв із неї санкції. Про це голова Офісу президента заявив під час свого виступу на першому засіданні Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

За словами Єрмака, одного тільки виведення російських військ з України недостатньо для скасування західних санкцій.

Країна-агресор, зазначив голова Офісу президента, має виконати дві ключові умови для зняття санкційного тиску.

Першою умовою, на думку Єрмака, є гарантії неповторення агресії проти України у майбутньому.

Друга – це повна компенсація шкоди, завданої Україні та українцям під час війни.

Крім того, голова президентського офісу упевнений, що також потрібно передбачити як механізм впровадження превентивних санкцій , у разі виникнення загрози нової агресії, так і термінові повномасштабні санкції у випадку, коли новий напад Росії стане фактом.

Андрій Єрмак нагадав, що від дій Росії можуть завдати шкоди не тільки Україні чи іншим сусідам РФ: « Кривава війна у Сирії – яскравий приклад того, що від агресора можуть постраждати будь-які народи на нашій планеті».

Нагадаємо, учора, 30 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції з Росії будуть зняті тоді, коли на це погодиться Україна.

Додамо, що на початку червня навіть Володимир Путін визнав згубний вплив західних санкцій на російську економіку.

А сьогодні, говорячи про майбутню анексію Білорусі, президент Росії назвав однією із причин об’єднання у Союзну державу саме намагання вижити під тиском санаційної політики Заходу.