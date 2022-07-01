Санкції проти РФ: під загрозою опинилися суперкомп'ютери «Сбербанку» та «Яндекса»

Компанія Nvidia вийшла з російського ринку

Американська компанія Nvidia припинила в Росії продавати та продовжувати ліцензії на своє програмне забезпечення. Тепер проблеми можуть розпочатися і в роботі суперкомп'ютерів «Сбербанку», «Яндекса» та МТС. Про це пише «Коммерсант» з посиланням на засновника сервісу Loudplay.

Loudplay надає послуги хмарного геймінгу на базі технологій Nvidia. За даними видання, Nvidia перестала продовжувати та продавати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу. Ліцензії дозволяли оптимізувати роботу обладнання та підключати більше користувачів одночасно.

Через рішення Nvidia ціни на послуги хмарного геймінгу вже почали зростати. Проблеми можуть розпочатися і в роботі суперкомп'ютерів «Сбербанку», «Яндекса» та МТС, які ґрунтуються на рішеннях від Nvidia, пише видання.

Йдеться про технологію Nvidia Grid. Програмне забезпечення потрібне для розподілу ядер на серверній відеокарті.

Нагадаємо, раніше голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь розповів, що Росія стикається зі значними труднощами при облаштуванні зв’язку та інтернету на окупованих територіях України у зв’язку з санкціями, які запровадили країни Заходу.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії за місяць почала набирати темпи падіння. За даними Мінекономрозвитку РФ, російська економіка у травні 2022 року скоротилася на 4,3% у річному порівнянні після зниження на 2,8% у квітні.

Раніше лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії.

Російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.

Тим часом Росія допустила дефолт щодо євробондів.